Тарифи Apple Music для українців: скільки коштує підписка на популярний музичний сервіс

Apple Music — це один із найпопулярніших музичних сервісів, який пропонує доступ до понад 100 мільйонів треків, ексклюзивних плейлистів, подкастів та радіо.

Тарифні плани Apple Music

Компанія пропонує кілька тарифних планів, які задовольняють потреби різних категорій користувачів, інформує 24 Канал.

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Індивідуальний план

Ціна: 169 гривень/місяць (або 9,99 доларвів).

Можливості:

Повний доступ до музичного каталогу.

Висока якість звучання: до Lossless Audio та підтримка Dolby Atmos.

Можливість завантаження треків для офлайн-прослуховування.

Персоналізовані рекомендації.

Сімейний план

Ціна: 269 гривень/місяць (або 14,99 доларів).

Особливості:

Можливість підключення до 6 членів сім'ї за одним тарифом.

Кожен користувач має окремий обліковий запис із персональними рекомендаціями.

Студентський план

Ціна: 85 гривень/місяць (або 4,99 доларів).

Хто може підключити: студенти університетів і коледжів, які підтвердять свій статус через платформу UNiDAYS.

Переваги: повний функціонал, як і в індивідуальному плані, але за зниженою ціною.



Apple Music залишається одним із найпопулярніших музичних сервісів / Фото unsplash

Apple Music Voice

Ціна: 75 гривень/місяць (або 4,99 доларів).

Особливості:

Використання через голосовий помічник Siri.

Обмежений доступ до функцій: без можливості створення власних плейлистів або завантаження музики для офлайн-прослуховування.

Безкоштовний пробний період

Apple Music пропонує 1 місяць безкоштовного користування для нових користувачів. У деяких країнах або при купівлі пристроїв Apple (наприклад, iPhone чи AirPods) можна отримати до 6 місяців безкоштовного доступу.

Коротко. Apple Music — це сучасний музичний сервіс із доступною системою тарифів для різних категорій слухачів. Вибір тарифного плану залежить від ваших потреб: індивідуальний доступ, сімейне користування чи бюджетний студентський варіант.