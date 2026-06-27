Відомий оператор запровадив знижку на тариф у 150 гривень, але є нюанс: як її отримати

Абоненти Київстару отримали можливість суттєво скоротити витрати на мобільний зв’язок. Оператор дозволяє знизити вартість одного зі своїх популярних тарифних планів одразу на 150 гривень, однак для цього доведеться пожертвувати частиною послуг.

Як отримати знижку на тариф Київстар

Мова йде про тарифний пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий", який передбачає спеціальну опцію під назвою "Економія", повідомили в Київстар.

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Така функція буде корисна користувачам мобільного зв’язку, які оплачують пакети послуг, але фактично не користуються ними на повну. Для багатьох абонентів неактуальними можуть бути роумінг, великі пакети мобільного інтернету, SMS або додаткові сервіси.

Після її підключення вартість тарифу зменшується з 450 до 300 гривень за чотири тижні. Таким чином економія становить 150 гривень. Активувати опцію можна через застосунок "Мій Київстар", за номером 47765 або за допомогою USSD-команди 47765#.

Що зміниться? Після підключення Суперсили "Економія" в абонента залишиться лише 500 МБ мобільного інтернету та безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар.

Що входить у повний тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий"?

Пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" коштує 450 гривень на місяць для абонентів передплати. За ці гроші користувачі отримують:

20 ГБ трафіку (плюс додатково 20 ГБ за своєчасну оплату);

15 ГБ у роумінгу (включаються в загальний обсяг);

безлім на дзвінки в мережі;

300 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон;

300 SMS;

домашній інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с.

Також користувач може обрати одну з додаткових Суперсил. Серед них – доступ до сервісів Helsi, Київстар ТБ, додаткові SIM-картки для планшета або другого телефона, пакети для роумінгу, соціальні мережі та інші опції.

Нагадаємо, що Київстар попередив абонентів про зміни, які набудуть чинності вже зовсім скоро. Мобільний оператор припинить роботу одного зі способів поповнення рахунку. З 1 липня 2026 року стане неможливо поповнити рахунок за допомогою послуги "Мобільний Платіж", а саме через:

USSD-код *134#;

голосове меню за номером 899.

У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з поступовою відмовою від інструментів, які, згідно з внутрішньою аналітикою оператора, більше не мають значного попиту.