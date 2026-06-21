Звідки з'явилися розмові про зміни в тарифах на мобільний

Найбільші мобільні оператори України "Київстар", Vodafone та lifecell розповіли, чи очікувати зміни, пише "РБК-Україна".

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Нещодавно низка українських медіа повідомила, що в телеком галузі нібито обговорюють можливість переходу на нову модель оплати. Ідея полягає в тому, щоб користувачі платили не фіксовану абонентську плату щомісяця, а лише за реально використані хвилини, повідомлення та інтернет-трафік.

За інформацією ЗМІ, такі дискусії тривають серед представників галузі та профільних структур, а можливе впровадження нової моделі розглядається не раніше 2027 року.

Що кажуть у Київстарі

У компанії поки не бачать причин відмовлятися від нинішньої системи тарифів. За їхніми словами:

пакетна модель давно стала світовим стандартом і дозволяє абонентам заздалегідь розуміти свої витрати на зв'язок.

наразі основний акцент робиться на розвитку тарифів із фіксованою абонплатою, які забезпечують стабільність послуг та прогнозованість для клієнтів.

Водночас Київстар продовжує відстежувати ринкові тенденції та може розглядати різні тарифні підходи в майбутньому, якщо це відповідатиме потребам клієнтів і стратегії розвитку компанії,

– кажуть в компанії.

Яка позиція Vodafone

У Vodafone також наголошують, що будь-які зміни тарифної моделі потребують серйозного аналізу.

Ініціативи, на які ви посилаєтесь, перебувають на етапі обговорення і потребують зваженого підходу з урахуванням інтересів споживачів, стійкості мереж та розвитку телеком-інфраструктури. На даний момент основою тарифної політики компанії є пакетна модель,

– повідомили у Vodafone.

Що відповіли в lifecell

У lifecell також не поспішають говорити про відмову від нинішньої системи тарифів:

Пакетна тарифікація дозволяє прогнозувати витрати не лише користувачам, а й операторам, що критично важливо для подальших інвестицій у мережу.

Чи можуть скасувати абонплату за тарифи в майбутньому

Наразі "Велика трійка" українських операторів не планує перехід на модель оплати за фактичне споживання.

Навпаки, "Київстар", Vodafone та lifecell продовжують робити ставку на пакетні тарифи з щомісячною абонплатою. Саме такий формат вони вважають найбільш ефективним для підтримки стабільного зв'язку, модернізації мереж та запуску нових сервісів.

До слова, нова модель без абонплати може стати особливо вигідною для тих користувачів, які рідко телефонують або користуються мобільним інтернетом і не хочуть переплачувати за невикористані послуги.

Подібна система з мобільними тарифами вже діє в окремих європейських країнах. Там абоненти можуть користуватися мережами 4G і 5G без необхідності оформлювати щомісячну підписку або оплачувати пакет наперед. Разом з цим експерти попереджають, що відмова від абонплати не обов’язково призведе до загального здешевлення послуг.