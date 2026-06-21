Откуда появились разговоры об изменениях в тарифах на мобильную связь

Крупнейшие мобильные операторы Украины "Киевстар", Vodafone и lifecell рассказали, стоит ли ожидать изменений, пишет "РБК-Украина".

Смотрите также : Вы будете удивлены: известный мобильный оператор ввёл тариф за 50 гривен

Недавно ряд украинских СМИ сообщил, что в телекоммуникационной отрасли якобы обсуждают возможность перехода на новую модель оплаты. Идея заключается в том, чтобы пользователи платили не фиксированную абонентскую плату ежемесячно, а только за реально использованные минуты, сообщения и интернет-трафик.

По информации СМИ, такие дискуссии продолжаются среди представителей отрасли и профильных структур, а возможное внедрение новой модели рассматривается не ранее 2027 года.

Что говорят в "Киевстаре"

В компании пока не видят причин отказываться от нынешней системы тарифов. По их словам:

пакетная модель давно стала мировым стандартом и позволяет абонентам заранее понимать свои расходы на связь.

В настоящее время основной акцент делается на развитии тарифов с фиксированной абонентской платой, которые обеспечивают стабильность услуг и прогнозируемость для клиентов.

В то же время "Киевстар" продолжает отслеживать рыночные тенденции и может рассматривать различные тарифные подходы в будущем, если это будет соответствовать потребностям клиентов и стратегии развития компании,

– заявляют в компании.

Какова позиция Vodafone

В Vodafone также отмечают, что любые изменения тарифной модели требуют серьезного анализа.

Инициативы, на которые вы ссылаетесь, находятся на этапе обсуждения и требуют взвешенного подхода с учётом интересов потребителей, устойчивости сетей и развития телеком-инфраструктуры. На данный момент основой тарифной политики компании является пакетная модель,

– сообщили в Vodafone.

Что ответили в lifecell

В lifecell также не спешат говорить об отказе от нынешней системы тарифов:

Пакетная тарификация позволяет прогнозировать расходы не только пользователям, но и операторам, что критически важно для дальнейших инвестиций в сеть.

Могут ли отменить абонентскую плату по тарифам в будущем

На данный момент "Большая тройка" украинских операторов не планирует переход на модель оплаты по фактическому потреблению.

Наоборот, "Киевстар", Vodafone и lifecell продолжают делать ставку на пакетные тарифы с ежемесячной абонентской платой. Именно такой формат они считают наиболее эффективным для поддержания стабильной связи, модернизации сетей и запуска новых сервисов.

К слову, новая модель без абонентской платы может стать особенно выгодной для тех пользователей, которые редко звонят или пользуются мобильным интернетом и не хотят переплачивать за неиспользованные услуги.

Подобная система мобильных тарифов уже действует в некоторых европейских странах. Там абоненты могут пользоваться сетями 4G и 5G без необходимости оформлять ежемесячную подписку или оплачивать пакет заранее. Вместе с тем эксперты предупреждают, что отказ от абонентской платы не обязательно приведет к общему удешевлению услуг.