Какой недорогой тариф предлагает "Киевстар"?

До конца 2026 года новым пользователям домашнего интернета доступен тарифный план "Шанс", который в первые шесть месяцев стоит всего 50 гривен в месяц, сообщил Киевстар.

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Предложение действует для новых пользователей с соответствующим покрытием. Вы можете подключить этот тариф, если за последние 6 месяцев по данному адресу не было активного личного счета "Домашнего интернета",

– уточнили в компании.

Нововведение заключается в том, что с 15 июня по 31 декабря тарифный план доступен для большего числа абонентов "Киевстара". Теперь к нему можно подключиться в следующих городах:

Киев;

Днепр;

Полтава;

Белая Церковь;

Желтые Воды;

Шептицкий;

Фастов;

Черновцы.

До этого тариф был доступен только для жителей Ивано-Франковска, Хмельницкого и Львова, причем подключение в этих городах предусмотрено до 30 сентября 2026 года.

Для оформления услуги на счете должно быть не менее 100 гривен. При этом новым клиентам автоматически предоставляется скидка в размере 50%, благодаря чему первые шесть месяцев пользования будут стоить всего 50 гривен в месяц.

Что входит в тариф "Шанс"?

Украинцам предоставляется "Домашний Интернет" со скоростью до 100 Мбит/с плюс "Киевстар ТВ" (107 телеканалов и доступ к видеобиблиотеке с популярными фильмами и сериалами).

Также абоненты могут воспользоваться услугой "Неделя доверия". Она пригодится тем, у кого на счете не хватает средств для своевременной оплаты нового пакета услуг. В таком случае пользователь получает доступ ко всем сервисам тарифа еще на семь дней без дополнительной оплаты.

Есть и другой вариант — услуга "Домашний день". За 25 гривен можно продлить пользование интернетом до конца следующих суток.

Как подключить тариф "Шанс"? Чтобы заказать выгодный пакет услуг, необходимо проверить наличие покрытия по своему адресу и оставить заявку на сайте "Киевстара". В течение нескольких часов оператор позвонит для уточнения деталей.

Напомним, что "Киевстар" предупредил абонентов об изменениях, которые вступят в силу уже совсем скоро. Мобильный оператор прекратит работу одного из способов пополнения счета. С 1 июля 2026 года станет невозможно пополнить счет с помощью услуги "Мобильный платеж", а именно через:

USSD-код *134#;

голосовое меню по номеру 899.

В компании пояснили, что такое решение связано с постепенным отказом от инструментов, которые, согласно внутренней аналитике оператора, больше не пользуются значительным спросом.