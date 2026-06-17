Какой недорогой тариф предлагает "Киевстар"?
До конца 2026 года новым пользователям домашнего интернета доступен тарифный план "Шанс", который в первые шесть месяцев стоит всего 50 гривен в месяц, сообщил Киевстар.
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Предложение действует для новых пользователей с соответствующим покрытием. Вы можете подключить этот тариф, если за последние 6 месяцев по данному адресу не было активного личного счета "Домашнего интернета",
– уточнили в компании.
Нововведение заключается в том, что с 15 июня по 31 декабря тарифный план доступен для большего числа абонентов "Киевстара". Теперь к нему можно подключиться в следующих городах:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Киев;
- Днепр;
- Полтава;
- Белая Церковь;
- Желтые Воды;
- Шептицкий;
- Фастов;
- Черновцы.
До этого тариф был доступен только для жителей Ивано-Франковска, Хмельницкого и Львова, причем подключение в этих городах предусмотрено до 30 сентября 2026 года.
Для оформления услуги на счете должно быть не менее 100 гривен. При этом новым клиентам автоматически предоставляется скидка в размере 50%, благодаря чему первые шесть месяцев пользования будут стоить всего 50 гривен в месяц.
Что входит в тариф "Шанс"?
Украинцам предоставляется "Домашний Интернет" со скоростью до 100 Мбит/с плюс "Киевстар ТВ" (107 телеканалов и доступ к видеобиблиотеке с популярными фильмами и сериалами).
Также абоненты могут воспользоваться услугой "Неделя доверия". Она пригодится тем, у кого на счете не хватает средств для своевременной оплаты нового пакета услуг. В таком случае пользователь получает доступ ко всем сервисам тарифа еще на семь дней без дополнительной оплаты.
Есть и другой вариант — услуга "Домашний день". За 25 гривен можно продлить пользование интернетом до конца следующих суток.
Как подключить тариф "Шанс"? Чтобы заказать выгодный пакет услуг, необходимо проверить наличие покрытия по своему адресу и оставить заявку на сайте "Киевстара". В течение нескольких часов оператор позвонит для уточнения деталей.
Напомним, что "Киевстар" предупредил абонентов об изменениях, которые вступят в силу уже совсем скоро. Мобильный оператор прекратит работу одного из способов пополнения счета. С 1 июля 2026 года станет невозможно пополнить счет с помощью услуги "Мобильный платеж", а именно через:
- USSD-код *134#;
- голосовое меню по номеру 899.
В компании пояснили, что такое решение связано с постепенным отказом от инструментов, которые, согласно внутренней аналитике оператора, больше не пользуются значительным спросом.