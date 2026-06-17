Який дешевий тариф пропонує Київстар?

До кінця 2026 року новим користувачам домашнього інтернету доступний тарифний план "Шанс", який у перші шість місяців коштує лише 50 гривень на місяць, повідомив Київстар.

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Пропозиція діє для нових користувачів із відповідним покриттям. Ви можете підключити цей тариф, якщо за останні 6 місяців за адресою не було активного особового рахунку Домашнього Інтернету,

– уточнили в компанії.

Нововведення полягає в тому, що з 15 червня по 31 грудня тарифний план доступний для більшої кількості абонентів Київстару. Тепер їх можуть підключити в таких містах:

Київ;

Дніпро;

Полтава;

Біла Церква;

Жовті Води;

Шептицький;

Фастів;

Чернівці.

До цього тариф був доступний лише для мешканців Івано-Франківська, Хмельницького та Львова, причому підключення в цих містах передбачене до 30 вересня 2026 року.

Для оформлення послуги на рахунку потрібно мати щонайменше 100 гривень. Водночас новим клієнтам автоматично надається знижка у розмірі 50%, завдяки чому перші шість місяців користування коштуватимуть лише 50 гривень на місяць.

Що входить у тариф "Шанс"?

Українцям надають Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с плюс "Київстар ТБ" (107 телеканалів і доступ до відеобібліотеки з популярними фільмами/серіалами).

Також абоненти можуть скористатися послугою "Тиждень довіри". Вона стане у пригоді тим, у кого на рахунку не вистачає коштів для своєчасної оплати нового пакета послуг. У такому випадку користувач отримує доступ до всіх сервісів тарифу ще на сім днів без додаткової оплати.

Є й інший варіант – послуга "Домашній день". За 25 гривень можна продовжити користування інтернетом до завершення наступної доби.

Як підключити тариф "Шанс"? Щоб замовити вигідний пакет послуг, необхідно перевірити наявність покриття за своєю адресою і залишити заявку на сайті Київстару. Впродовж кількох годин оператор зателефонує для уточнення деталей.

Нагадаємо, що Київстар попередив абонентів про зміни, які набудуть чинності вже зовсім скоро. Мобільний оператор припинить роботу одного зі способів поповнення рахунку. З 1 липня 2026 року стане неможливо поповнити рахунок за допомогою послуги "Мобільний Платіж", а саме через:

USSD-код *134#;

голосове меню за номером 899.

У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з поступовою відмовою від інструментів, які, згідно з внутрішньою аналітикою оператора, більше не мають значного попиту.