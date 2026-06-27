Как получить скидку на тариф Киевстар

Речь идет о тарифном пакете "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий", который предусматривает специальную опцию под названием "Экономия", сообщили в Киевстар.

Смотрите также : "Киевстар", Vodafone и lifecell могут изменить правила: что нужно знать о тарифах

Такая функция будет полезна пользователям мобильной связи, которые оплачивают пакеты услуг, но фактически не используют их в полной мере. Для многих абонентов могут быть неактуальны роуминг, большие пакеты мобильного интернета, SMS или дополнительные сервисы.

После ее подключения стоимость тарифа снижается с 450 до 300 гривен за четыре недели. Таким образом, экономия составляет 150 гривен. Активировать опцию можно через приложение "Мой Киевстар", по номеру 47765 или с помощью USSD-команды 47765#.

Что изменится? После подключения Суперсилы "Экономия" у абонента останется только 500 МБ мобильного интернета и безлимитные звонки внутри сети Киевстар.

Что входит в полный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий"?

Пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" стоит 450 гривен в месяц для абонентов предоплаты. За эти деньги пользователи получают:

20 ГБ трафика (плюс дополнительно 20 ГБ за своевременную оплату);

15 ГБ в роуминге (включаются в общий объем);

безлимитные звонки внутри сети;

300 минут на разговоры по Украине и звонки за границу;

300 SMS;

домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

Также пользователь может выбрать одну из дополнительных "Суперсил". Среди них — доступ к сервисам Helsi, "Киевстар ТВ", дополнительные SIM-карты для планшета или второго телефона, пакеты для роуминга, социальные сети и другие опции.

Напомним, что Киевстар предупредил абонентов об изменениях, которые вступят в силу уже совсем скоро. Мобильный оператор прекратит работу одного из способов пополнения счета. С 1 июля 2026 года станет невозможно пополнить счет с помощью услуги "Мобильный платеж", а именно через:

USSD-код *134#;

голосовое меню по номеру 899.

В компании пояснили, что такое решение связано с постепенным отказом от инструментов, которые, согласно внутренней аналитике оператора, больше не пользуются значительным спросом.