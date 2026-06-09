Тарифи стануть дешевші: один з мобільних операторів запровадив знижки до 15%

Користувачі мобільного оператора lifecell отримали можливість скоротити витрати на зв’язок завдяки послузі "Тарифна підписка". Вона дозволяє заощаджувати до 15% на вартості тарифного плану за певних умов.

Як платити менше за мобільні тарифи lifecell?

Щоб зекономити на тарифі, доведеться заплатити за 6 або 12 місяців користування, повідомили в lifecell.

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Залежно від обраного періоду передоплати клієнти можуть заощадити 10% або 15% від вартості тарифу. Фактично механізм працює за принципом: абонент сплачує за 10 пакетів послуг, але отримує 12 місяців обслуговування.

Ціна знижується орієнтовно на 50 – 80 гривень щомісяця:

Наприклад, тарифний план "Мега" коштує 550 гривень на місяць, отже за рік доведеться витратити 6 600 гривень.

Однак із "Тарифною підпискою XL" треба буде заплатити 5 610 гривень – фактичні місячні витрати становитимуть 467,5 гривень.

Відчутну вигоду можуть отримати й абоненти тарифу "Максі". За стандартних умов річна вартість користування становить:

4 800 гривень;

4 200 гривень для персоніфікованих номерів;

3 240 гривень для абонентів, які перенесли номер до мережі lifecell.

Водночас із вигодою 15% вартість знизиться до 4 080, 3 570 або 2 754 гривень відповідно.

На яких тарифних планах можна зекономити?

Послуга доступна для підключення індивідуальним абонентам, які обслуговуються на умовах таких тарифних планів:

"Максі";

"Мега";

"Просто Лайф";

"Смарт Лайф";

"Вільний Лайф";

"Platinum Лайф";

"Вільний Лайф. Регіон";

"Ґаджет Роутер";

"Жара Лайт";

"Смарт сім'я";

"lifecell Сім’я" та ін.

Кошти за обраний період – 6 або 12 місяців – списуються з особового рахунку одразу після активації послуги. Перший пакет послуг починає діяти після завершення вже оплаченого періоду за тарифом. Надалі пакети хвилин, мобільного інтернету та інших послуг оновлюються автоматично кожні 4 тижні або 30 днів залежно від умов тарифного плану.

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