Росіяни імпортували з Тайваню верстати для війни – як острів відреагував на допомогу окупантами

Тайванська влада дізналася про те, що верстати місцевого виробництва потрапляли у руки росіян. Реакція політиків була миттєвою.

Підтримку росіян ніхто не терпітиме

Нещодавно The Washington Post опублікував розслідування про те, як росіянам з допомогою третіх країн вдається обходити санкції. У матеріалі фігурувала російська компанія I Machine, яка імпортувала важливі для військово-промислового комплексу верстати.

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Після цього Міністерство економіки Китайської Республіки (Тайвань) повідомило, що вже відреагувало на дані, які були оприлюднені в розслідуванні. Зокрема, проти компанії I Machine вже запроваджені санкції.

Міністерство економіки на початку цього року внесло російську компанію I Machine, яка була причетна до цієї справи, до нашого санкційного списку. Це означає, що тайванським компаніям заборонено експортувати всі товари I Machine,

– йдеться у повідомленні відомства.

Також усі виробники товарів на Тайвані повинні підтвердити для міністерства, що їхні товари не будуть експортуватися до Росії. Зокрема, місцеві закони зобов'язують весь бізнес декларувати кінцевих споживачів.

Міністерство економіки Тайваню назвало країни, які варто розглядати як особливий ризик перепродажу товару у Росію:

Туреччина;

ОАЕ;

країни Центральної Азії.

Також через публікацію у The Washington Post Мінекономіки Тайваню посилило штраф за нелегальний експорт у Росію та Білорусь. Тепер він складає 32 тисячі доларів, тобто більший у 15 разів.