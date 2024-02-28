Telegram запускає рекламну платформу, щоб власники каналів могли заробляти

У березні власники каналів у Telegram матимуть можливість отримувати фінансову винагороду за свою роботу. Адже рекламодавці зможуть співпрацювати з ними через нову рекламну платформу.

Скільки зароблятимуть власники каналів

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров оголосив, що рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже сотні країнах. Власники каналів у цих країнах отримуватимуть 50% від усіх доходів, які Telegram отримує від реклами в їхніх каналах.

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Кожен місяць канали в Telegram генерують 1 трильйон переглядів. Зараз лише 10% цих переглядів монетизуються через Telegram Ads — рекламний інструмент, розроблений з дотриманням конфіденційності,

— зазначає Дуров.

Для забезпечення швидких та безпечних платежів та виведення коштів за рекламу Telegram буде використовувати блокчейн TON. Творці контенту зможуть виводити свої Toncoin у готівку або вкладати їх у розвиток та просування своїх каналів.

! Toncoin — нативна криптовалюта TON, що використовується для операцій всередині мережі, транзакцій, ігор, та NFT розроблених на TON.