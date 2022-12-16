Телекомунікаційна компанія Ericsson звільнить 400 співробітників у Росії
Джерело:Ericsson
Близько 400 співробітників російського підрозділу Ericsson залишаться без роботи через те, що компанія йде з Росії. Про це повідомив телекомунікаційний гігант Ericsson.
Ericsson звільнить 400 співробітників у Росії
Російська дочірня компанія шведського виробника телеком-обладнання Ericsson оголосила про передачу свого бізнесу з підтримки клієнтів у Росії місцевому менеджменту.
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Угода передбачає переведення приблизно 40 співробітників Ericsson, а також певних активів та контрактів, пов’язаних із цим бізнесом. Бізнес з обслуговування клієнтів не передбачає передачі обладнання, програмного забезпечення чи супутніх послуг мобільним операторам у Росії,
– йдеться у повідомленні компанії.
Після вторгнення Росії в Україну Ericsson оголосила про призупинення операцій та поставок клієнтам у Росії та планомірне припинення діяльності згідно з санкціями.
Також нагадаємо, що в операторів можуть виникнути проблеми через відсутність комплектуючих для базових станцій, зазначають експерти. Найбільшими замовниками обладнання Ericsson в останні роки були МТС та Tele2.