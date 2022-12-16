Ericsson уволит 400 сотрудников в России

Российская дочерняя компания шведского производителя телеком-оборудования Ericsson объявила о передаче своего бизнеса по поддержке клиентов в России местному менеджменту.

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Соглашение предусматривает перевод около 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предполагает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг мобильным операторам в России,

– говорится в сообщении компании.

После вторжения России в Украину Ericsson объявила о приостановлении операций и поставок клиентам в России и планомерном прекращении деятельности согласно санкциям.

Также напомним, что у операторов могут возникнуть проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций, отмечают эксперты. Крупнейшими заказчиками оборудования Ericsson в последние годы были МТС и Tele2.