Побоялися санкцій: китайська компанія відмовилася складати телевізори в Росії

Завод китайської TPV Technology в Росії припинив виробництво телевізорів. До них належать Philips, Sony, Sharp та інших брендів.

Китайські телевізори в Росії

Китайський TPV Technology підтвердив, що виробництво на заводі в Шушарах у Ленінградській області призупинено, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Акції криптовалютних компаній підскочили на 10% після перемоги Трампа

Наразі не відома причина такого рішення. Раніше завод випускав до 3,5 мільйона телевізорів на рік від 2011 року.

Через високий ризик вторинних санкцій і незначність ринку Росії для TPV Technology, китайська сторона припинила прямі продажі в країні.

Проблеми з фінансуванням закупівель компонентів, що постачаються з Китаю, стали серйозною проблемою.