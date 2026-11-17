Онлайн-маркетплейс Temu може отримати багатомільйонний штраф від Європейського Союзу через продаж незаконних і небезпечних товарів. Єврокомісія попередньо встановила, що платформа недостатньо контролює продукцію, яку пропонують продавці, і не вживає ефективних заходів для захисту покупців.

ЄС звинуватив Temu у недостатньому контролі за товарами

Європейська комісія попередньо дійшла висновку, що Temu порушила вимоги Закону про цифрові послуги (DSA). Про це йдеться у заяві Європейської комісії від 17 листопада.

Документ зобов'язує онлайн-платформи запроваджувати розумні, пропорційні та ефективні заходи, щоб зменшувати ризик появи на їхніх майданчиках незаконних товарів. За оцінкою ЄК, система контролю продукції на Temu має низку недоліків. Зокрема, регулятор вважає неефективними:

перевірки відповідності товарів вимогам безпеки;

процедури модерації контенту;

систему санкцій щодо порушників.

Тепер компанія може скористатися правом на захист: ознайомитися з матеріалами справи та надати письмову відповідь на попередні висновки Єврокомісії. Паралельно відбудуться консультації з Європейською радою з цифрових послуг.

Якщо порушення підтвердяться, регулятор зможе накласти на Temu штраф у розмірі до 6% загального світового річного обороту компанії. Також Єврокомісія може зобов'язати платформу усунути виявлені недоліки.

Віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Вірккунен наголосила, що онлайн-покупки не повинні створювати ризик придбання незаконної чи небезпечної продукції. За її словами, платформи несуть відповідальність за захист користувачів від таких товарів і контенту відповідно до DSA.

Які небезпечні товари раніше знаходили на Temu

Це не перший випадок, коли європейські регулятори висувають претензії до китайського маркетплейсу. Раніше Єврокомісія вже проводила перевірки продукції Temu у форматі "таємного покупця".

Під час таких перевірок неодноразово виявляли товари, які не відповідали базовим вимогам безпеки. Зокрема, регулятор звертав увагу на:

Дитячі іграшки – значна частина перевіреної продукції містила підвищений рівень хімічних речовин. Іграшки зі знімними деталями – дрібні елементи могли становити небезпеку для дітей. Зарядні пристрої – окремі моделі не пройшли випробування на безпеку та могли загрожувати користувачам.

28 травня Європейська комісія вже наклала на Temu штраф у розмірі 200 мільйонів євро відповідно до Закону про цифрові послуги. Тепер платформі загрожують нові фінансові санкції.