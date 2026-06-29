Хоче "потопити" Temu та Shein: ЄС вводить новий збір на посилки

Європейський Союз змінює правила для невеликих міжнародних відправлень. Уже з 1 липня посилки вартістю до 150 євро більше не користуватимуться пільгою de minimis, яка дозволяла завозити товари без митних платежів.

Чому ЄС скасував пільгу на посилки до 150 євро

Тепер за такі відправлення буде новий збір у розмірі 3 євро, пише The Guardian.

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Нововведення насамперед стосується товарів із популярних китайських маркетплейсів, зокрема Temu та Shein, які останніми роками стрімко наростили продажі в Європі.

Раніше споживачі могли придбати товарів на суму до 150 євро, включаючи одяг, косметику та іграшки, без будь-яких митних зборів у рамках звільнення від тарифів "de minimis" , що означає "занадто малий, щоб мати значення". Тепер ситуація зміниться:

за невеликі комерційні посилки стягуватиметься збір у 3 євро;

безмитне звільнення для товарів до 150 євро скасовують;

продавцям доведеться оформлювати митні декларації навіть для невеликих відправлень.

Відомо, що зараз кількість дешевих посилок, що надходять до блоку, зросла більш ніж у чотири рази – з 1,3 мільярда у 2022 році до 5,9 мільярдів у 2025 році. Близько 90% посилок надходять з Китаю, а конкуренція з боку онлайн-платформ, включаючи Shein та Temu, сильно б'є по європейських роздрібних торговцях.

Проблема і в безпеці товарів

Ще однією причиною посилення правил стали результати перевірок імпортної продукції. Дослідження Європейського Союзу показало, що 60% товарів, придбаних онлайн за межами блоку, не відповідають європейським вимогам безпеки.

Найбільше порушень виявили серед:

Косметики – 65% продукції не відповідало нормам; Іграшок – також 65%; Харчових добавок – 63%; Засобів індивідуального захисту – 60%.

Представники ЄС сподіваються, що податок у розмірі 3 євро змусить деяких споживачів двічі задуматися, особливо під час купівлі товарів дуже низької вартості. Але головна надія полягає у відновленні рівних умов для малого бізнесу та роздрібної торгівлі в Європі,

– пише видання.

До слова, китайські онлайн-платформи, такі як Temu та AliExpress, також активно заходять на український ринок. Іноземні платформи фактично працюють в Україні без фізичної присутності – вони просто напряму продають товари українцям, надсилаючи посилки з-за кордону.

Обсяги таких покупок уже величезні: за оцінками ринку, українці щороку замовляють іноземних товарів приблизно на 170 мільярдів гривень. І ця цифра стрімко зростає – більш ніж на 50% щороку.

У результаті бюджет втрачає близько 34 мільярди гривень ПДВ.