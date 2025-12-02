Temu та Shein звинувачують у порушенні законів США: яка проблема виникла

На китайські ритейлери Shein і Temu надходять скарги від різних штатів США, зокрема Арканзасу та Техасу. Відомі платформи звинувачують у крадіжках інтелектуальної власності брендів.

Що відомо про скарги на Shein та Temu?

Чергова скарга надійшла від сенатора-республіканця США Тома Коттона від штату Арканзас, пише 24 Канал з посилання на Reuters.

Дивіться також Китайська компанія може поглинути Puma: чи продадуть бренд

Посадовець надіслав листа генеральному прокурору, в якому закликав Міністерства юстиції та внутрішньої безпеки США розслідувати діяльність інтернет-магазинів Shein та Temu. За словами Коттона, вони постачають більшу частину своїх товарів з Китаю, проте ці товари є підробками об’єктів інтелектуальної власності, які виготовили без дозволу.

У листі йдеться, що припинення дії режиму, який дозволяв безмитно ввозити посилки до 800 доларів, "змусив Shein та Temu змінити свою бізнес-модель".

Ці компанії зараз зберігають величезні запаси на складах та в розподільчих центрах США. Їхні товари більше не проходять через порти. Вони знаходяться на американській землі під юрисдикцією США,

– сказав Коттон.

Раніше Shein заявляла, що вимагає від своїх постачальників засвідчувати, що їхня продукція не порушує інтелектуальну власність бренду та не є підробкою. Як раніше повідомив речник компанії, у компанії є команда, яка забезпечує дотримання продавцями політики та оперативно вживає заходів, якщо вони її не дотримуються.

Ще одне звинувачення щодо ритейлерів розслідують у штаті Техас. Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон заявив, що розслідує, чи порушив Shein закон штату, пов'язаний з неетичною трудовою практикою та продажем небезпечних споживчих товарів.

Скнадальні ситуації щодо Shein та Temu