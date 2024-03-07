Tesla більше не входить у десятку найдорожчих компаній США

Компанія Tesla за результатами торгів 6 березня вийшла з десятки найдорожчих компаній на американських біржах. Вона поступилася своїм місцем компанії Visa, як показують дані біржових торгів.

Чому Tesla впала в рейтингу

Tesla втратила своє місце серед десяти найбільших компаній США за ринковою капіталізацією, вийшовши з цього престижного клубу в середу вперше за 13 місяців.

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Компанія, що виробляє електромобілі, завершила торгову сесію в середу з ринковою капіталізацією 562,24 мільярда доларів, опинившись за Visa, яка закінчила день з капіталізацією 563,37 мільярда доларів.

Tesla останній раз була поза десяткою найбільших компаній 20 січня 2023 року. Востаннє вона відставала від Visa кілька днів потому, 25 січня 2023 року.

! Акції Tesla втратили 2,3% у середу, зазнавши зниження вже третій торговий день поспіль. За цей триденний період акції впали на 12,9% та знизилися приблизно на 29% з початку року. Продаж акцій Tesla в цьому році знизив ринкову капіталізацію компанії на 228 мільярда доларів.

Акції компанії зазнали тиску останнім часом через занепокоєння Уолл-Стріт щодо таких факторів, як зниження цін та тенденції в Китаї.

Коментарі щодо зниження цін та потенційної непостійності вдосконалення витрат свідчать, що маржі можуть ще не досягти дна,

— зазначає аналітик Baird Бен Калло.

Ось як виглядає тепер ТОП-десятка найдорожчих компаній США: