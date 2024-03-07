Почему Tesla упала в рейтинге

Tesla потеряла свое место среди десяти крупнейших компаний США по рыночной капитализации, выйдя из этого престижного клуба в среду впервые за 13 месяцев.

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Компания, производящая электромобили, завершила торговую сессию в среду с рыночной капитализацией 562,24 миллиарда долларов, оказавшись за Visa, которая закончила день с капитализацией 563,37 миллиарда долларов.

Tesla последний раз была вне десятки крупнейших компаний 20 января 2023 года. Последний раз она отставала от Visa несколько дней спустя, 25 января 2023 года.

Интересно! Акции Tesla потеряли 2,3% в среду, потерпев снижение уже третий торговый день подряд. За этот трехдневный период акции упали на 12,9% и снизились примерно на 29% с начала года. Продажа акций Tesla в этом году снизила рыночную капитализацию компании на 228 миллиарда долларов.

Акции компании испытали давление в последнее время из-за беспокойства Уолл-Стрит по таким факторам, как снижение цен и тенденции в Китае.

Комментарии по снижению цен и потенциальной непостоянства совершенствования расходов свидетельствуют, что маржи могут еще не достичь дна,

- отмечает аналитик Baird Бен Калло.

Вот как выглядит теперь ТОП-десятка самых дорогих компаний США: