Чому Tesla впала в рейтингу

Tesla втратила своє місце серед десяти найбільших компаній США за ринковою капіталізацією, вийшовши з цього престижного клубу в середу вперше за 13 місяців.

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Компанія, що виробляє електромобілі, завершила торгову сесію в середу з ринковою капіталізацією 562,24 мільярда доларів, опинившись за Visa, яка закінчила день з капіталізацією 563,37 мільярда доларів.

Tesla останній раз була поза десяткою найбільших компаній 20 січня 2023 року. Востаннє вона відставала від Visa кілька днів потому, 25 січня 2023 року.

Цікаво! Акції Tesla втратили 2,3% у середу, зазнавши зниження вже третій торговий день поспіль. За цей триденний період акції впали на 12,9% та знизилися приблизно на 29% з початку року. Продаж акцій Tesla в цьому році знизив ринкову капіталізацію компанії на 228 мільярда доларів.

Акції компанії зазнали тиску останнім часом через занепокоєння Уолл-Стріт щодо таких факторів, як зниження цін та тенденції в Китаї.

Коментарі щодо зниження цін та потенційної непостійності вдосконалення витрат свідчать, що маржі можуть ще не досягти дна,

— зазначає аналітик Baird Бен Калло.

Ось як виглядає тепер ТОП-десятка найдорожчих компаній США: