Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
25 грудня 2022, 17:19Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Завод Tesla у Шанхаї призупинив виробництво з 24 грудня. Таким чином підприємство випередило попередній план призупинення більшості робіт в останній тиждень грудня.
Чому завод Tesla в Шанхаї зупинився
Призупинення відбувається через зростання кількості захворювань на COVID-19 після того, як Китай послабив свою політику "нульового рівня".
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Раніше компанія з вироблення електромобілів повідомляла, що планує призупинити виробництво Model Y на заводі з 25 грудня по 1 січня.
Працівники заводу та постачальники хворіють в рамках нової хвилі коронавірусу, що створило проблеми для операцій минулого тижня.
- Шанхайський завод був зосереджений на виробництві моделей на експорт протягом останнього тижня.
- Tesla також бореться з підвищеним рівнем запасів, оскільки її другий за величиною ринок готується до спаду.
- Вважається, що шанхайський завод – найважливіший виробничий центр компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів.