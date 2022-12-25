Чому завод Tesla в Шанхаї зупинився

Призупинення відбувається через зростання кількості захворювань на COVID-19 після того, як Китай послабив свою політику "нульового рівня".

Читайте також Київстар закликав бізнеси єднатися, щоб забезпечити Україну зв'язком під час відключень світла

Раніше компанія з вироблення електромобілів повідомляла, що планує призупинити виробництво Model Y на заводі з 25 грудня по 1 січня.

Працівники заводу та постачальники хворіють в рамках нової хвилі коронавірусу, що створило проблеми для операцій минулого тижня.

Шанхайський завод був зосереджений на виробництві моделей на експорт протягом останнього тижня.

Tesla також бореться з підвищеним рівнем запасів, оскільки її другий за величиною ринок готується до спаду.

Вважається, що шанхайський завод – найважливіший виробничий центр компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів.

Нагадаємо! Призупинення заводом збірки Model Y в кінці місяця буде частиною скорочення запланованого виробництва приблизно на 30% в грудні для цієї моделі, яка є найбільш продаваною.