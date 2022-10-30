Tesla збирається розширити завод електромобілів в Німеччині
Джерело:Bloomberg
Компанія з вироблення електромобілів Tesla розпочала розчищати ліси в Німеччині, щоб розширити свій завод електромобілів поблизу Берліна. Це частина планів з розвитку компанії в Європі.
Tesla розширюватиме завод в Німеччині
Розширення заводу поблизу Берліну – ключовий елемент планів розвитку Tesla в Європі. Автовиробник хоче збільшити свої складські та логістичні можливості на майданчику в Грюнхайде.
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Автокомпанія вже розпочала процес очищення близько 70 гектарів дерев, необхідних для розширення, повідомили в компанії.
Разом з тим нині поки що не відомо, наскільки швидким буде будь-яке значне розширення заводу з виготовлення електромобілів. Однак, раніше у Tesla заявляли, що хочуть розширити фабрику приблизно на 100 гектарів, щоб додати вантажний майданчик та склад для зміцнення залізничного сполучення.
- Головний виконавчий директор Ілон Маск передав перші 30 моделей Y, виготовлених на заводі, клієнтам у березні після місяців бюрократичних невдач.
- Минулого року компанія поскаржилася на "дратівливі" затримки остаточного затвердження проєкту та заявила, що цей процес уповільнює промислову трансформацію Німеччини.
Також нагадаємо, що виручка Tesla за період з липня по вересень цьогоріч становила 21,45 мільярда доларів, що у 1,6 раза більше ніж торік. Що стосується чистого прибутку, то він зріс до 3,29 мільярда доларів, а у розрахунку на акцію збільшився до 95 центів з 48 центів. Більше про це, раніше розповідали тут.Може зацікавити! Миттєво узгоджуйте, редагуйте та підписуйте документи онлайн у системі електронного документообігу Star.Docs від Київстар Бізнес – працюйте звідусіль, де зручно, і заощаджуйте час, ресурси та кошти, що йдуть на папір, витратні матеріали і логістику.