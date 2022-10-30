Tesla розширюватиме завод в Німеччині

Розширення заводу поблизу Берліну – ключовий елемент планів розвитку Tesla в Європі. Автовиробник хоче збільшити свої складські та логістичні можливості на майданчику в Грюнхайде.

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Автокомпанія вже розпочала процес очищення близько 70 гектарів дерев, необхідних для розширення, повідомили в компанії.

Разом з тим нині поки що не відомо, наскільки швидким буде будь-яке значне розширення заводу з виготовлення електромобілів. Однак, раніше у Tesla заявляли, що хочуть розширити фабрику приблизно на 100 гектарів, щоб додати вантажний майданчик та склад для зміцнення залізничного сполучення.

Головний виконавчий директор Ілон Маск передав перші 30 моделей Y, виготовлених на заводі, клієнтам у березні після місяців бюрократичних невдач.

Минулого року компанія поскаржилася на "дратівливі" затримки остаточного затвердження проєкту та заявила, що цей процес уповільнює промислову трансформацію Німеччини.

Також нагадаємо, що виручка Tesla за період з липня по вересень цьогоріч становила 21,45 мільярда доларів, що у 1,6 раза більше ніж торік. Що стосується чистого прибутку, то він зріс до 3,29 мільярда доларів, а у розрахунку на акцію збільшився до 95 центів з 48 центів. Більше про це, раніше розповідали тут.

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