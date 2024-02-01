Tesla преміювала Маска на 55 мільярдів доларів: суд, скандал та удар по рейтингу мільярдерів

Компанія Tesla надала Ілону Маску найбільший компенсаційний пакет в історії. Судова тяганина тривала кілька років.

Рекордна компенсація для Маска

Компенсаційний пакет, який компанія Tesla мала виплатити Ілону Маску, був альтернативою гарантованої зарплати. Його розмір повинен був залежати від капіталізації бізнесу та інших показників.

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В результаті у 2018 році рада директорів Tesla виписала Маску премію за продуктивність у розмірі 55 мільярдів доларів. Це найбільша виплата компенсації в історії публічних ринків.

Чому інвестори пішли в суд

Річард Торнетт, один з інвесторів компанії, одразу пішов до суду. Він заявив, що інвестори нічого не знали про те, що компенсаційний план склав сам Маск. Окрім того, на момент виплати компенсації Ілон контролював раду директорів, куди входили його друзі та бізнес-партнери.

Торнетт вважав дії Маска незаконними та попросив суд скасувати рішення про виплату космічної премії.

Феміда оголосила рішення

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Суддя Кетлін МакКормік стала на бік позивачів. Рішення про надання Ілону компенсаційного пакету скасоване. На думку судді, ключові директори були у змові з Маском, тож говорити про їх незалежність не доводиться.

Tesla відчайдушно потребувала Маска, щоб досягти успіху на наступному етапі розвитку, але цей факт не виправдовує найбільший план компенсації в історії публічних ринків,

– йдеться у рішенні судді.

Реакція Маска та падіння в рейтингу мільярдерів

Справа розглядалася у штаті Делавер, де на той час була зареєстрована компанія. Після рішення суду Маск написав на своїй сторінці в Х таку "рекомендацію":

Ніколи не реєструйте свою компанію у штаті Делавер.

Тепер він хоче перенести компанію до Техасу, як раніше перереєстрував Х з Делаверу до Невади. Цих два штати гарантують більше захисту від позовів інвесторів, і Маск хоче вберегти себе від подібного досвіду у майбутньому.

Якщо Ілон не виграє апеляцію, то не отримає 55 мільярдів та впаде з першої сходинки рейтингу мільярдерів Bloomberg на третю.