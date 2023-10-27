Співачка Тейлор Свіфт стала мільярдеркою: з чого складаються її статки

Тейлор Свіфт приєдналася до невеликого клубу виконавців, яким вдалося заробити мільярд доларів. Особливої фінансової позначки їй вдалося досягнути завдяки рекордному туру Eras.

Статки Тейлор Свіфт перевалили за мільярд

Тур американської співачки Тейлор Свіфт Eras передбачає аж 146 виступів. Він є не лише рекордним, а й дозволив виконавиці досягнути значного фінансового успіху.

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Статки співачки вже зараз складають 1,1 мільярда доларів. В основному її заробіток складається з:

роялті від продажу пісень;

прибуток від Spotify і YouTube;

продаж квитків на концерти;

мерч.

За прогнозами аналітиків, тур Eras, який триватиме в поточному та наступному році, дозволить Тейлор Свіфт зібрати 2,2 мільярда доларів лише від продажу квитків у Північній Америці. Цей тур повинен стати найбільш касовим в усій історії музичної індустрії.

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Тур співачки вже показав нечуваний успіх. 53 її концерти у США цього року додали 4,3 мільярда доларів до валового внутрішнього продукту країни. У містах, де виступає Свіфт, суттєво зростає заповненість готелів та громадського транспорту.

Окрім того, в Сієтлі її шанувальники так активно танцювали, що викликали потужну сейсмічну активність. Її прирівняли до землетрусу з магнітудою 2,3.