Компанія TikTok готова укласти угоду, щоб продовжити роботу в США

Китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, укладе угоду для того, щоб застосунок залишався доступним у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios. Зазначається, що відповідну заяву зробив генеральний директор General Atlantic Білл Форд.

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TikTok піде на угоду зі США

Білл Форд підтвердив, що угода зі Сполученими Штатами буде укладена, тому що це "в інтересах усіх".

Ми продовжимо роботу, можливо, до кінця тижня, щодо переговорів про те, що може спрацювати. Уряд Китаю, уряд США, компанія і рада директорів - усі мають бути залучені до цієї розмови,

– сказав гендиректор General Atlantic.

Довідка. General Atlantic – це великий інвестор у китайську материнську компанію TikTok, ByteDance. Форд входить до ради директорів ByteDance.

В коментарі журналістам Білл Форд підкреслив, що можуть бути й інші рішення, крім продажу активів компанії. За його словами, адміністрація Байдена частково винна в тому, що ситуація досягла точки кипіння, тому що вона не "вела з нами справжній діалог".

Водночас Форд визнав, що Дональд Трамп намагався заборонити TikTok в останні дні свого першого терміну, перш ніж змінити курс під час останньої кампанії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким відклав блокування соціальної мережі TikTok на території США на 75 днів. Це рішення було прийняте у перший день його другого президентського терміну.