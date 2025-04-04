TikTok загрожує штраф у 500 мільйонів євро

Компанія ByteDance, яка володіє TikTok, може отримати штраф у 500 мільйонів євро через незаконне передавання даних європейських користувачів у Китай.

Розслідування тривало з 2021 року

За даними співрозмовників агентства, Комісія із захисту даних Ірландії (DPC), яка регулює діяльність технологічних компаній у ЄС, планує оголосити про штраф до кінця квітня, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає 24 Канал.

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Розслідування, яке тривало з 2021 року, виявило, що ByteDance порушила Загальні правила захисту даних ЄС (GDPR), надіславши інженерам у Китаї інформацію про європейських користувачів TikTok.

TikTok уже отримував штрафи в Європі

У вересені 2023 року TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення правил щодо особистих даних дітей. Meta (Facebook) тоді отримала штраф у 1,2 мільярла євро за аналогічні порушення.

Amazon змушена була сплатити 746 мільйонів євро через скарги на зберігання персональних даних.

Зауважте. Тим часом у США 5 квітняспливає крайній термін, до якого ByteDance мала знайти американського власника для TikTok. Якщо цього не станеться, платформа може зіткнутися з блокуванням на території США.