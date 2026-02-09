Не лише "дроблення бізнесу" й контрабанда: які схеми з'їдають 1 трильйон гривень з бюджету

Бізнес в Україні все частіше використовує різноманітні тіньові схеми, через що у бюджет України не надходить достатньо податків. Серед популярних – маніпуляції з ПДВ та зарплата в конверті.

Які збитки для бюджету від тіньових схем бізнесу?

Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трильйон гривень, повідомляє "Інтерфакс – Україна".

Дивіться також "Дроблення бізнесу" процвітає: Гетманцев розповів про аномальне зростання кількості ФОПів

Таксі схеми поширені в агросекторі, ритейлі та переробній галузі. Зокрема, найпопулярнішими залишаються:

контрабанда;

зарплати в конвертах;

"дроблення великого бізнесу" на мережі ФОПів.

Нардеп Данило Гетманцев каже, що практика використання ФОПів великими торговельними мережами для уникнення сплати ПДВ спотворює ринкове середовище:

Є схеми в ритейлі, де на касах видають кілька чеків: один за алкоголь на загальній системі, а інший – через ФОП.

Це дає таким підприємствам неправомірну перевагу в 7 – 20% за рахунок несплаченого ПДВ.

Як працює популярна схема дроблення бізнесу?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають. Податковий консультант Михайло Смокович також вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

Що треба знати про податки для ФОПів та ухилення від їхньої сплати?