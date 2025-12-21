Бізнес у більшості не очікує позитивного ефекту від "тисячі Зеленського" – дослідження

"Тисяча Зеленського" виплачується українцям як зимова підтримка вже другий рік, її можна витратити на українські товари чи книги. Проте бізнес, попри очікування, не отримає підтримки завдяки цій ініціативі.

Які очікування бізнесу щодо "тисячі Зеленського"?

1 000 гривень узимку мають отримати понад 17 мільйонів осіб, пише 24 Канал з посиланням на ІЕД.

Дизайн цієї програми, за очікуваннями бізнесу, скоріше не орієнтований ані на малі (3,3% позитивних очікувань), ані на мікропідприємства (3,2%). Тож це не є інструментом підтримки цих сегментів,

– зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Для середніх та великих підприємств цей показник становить 19,5% і 18% відповідно.

Якщо аналізувати галузі, то позитивного впливу найбільше очікують:

поліграфічна галузь;

харчова промисловість;

сфера виробництва будматеріалів.

У яких магазинах можна використати "тисячу Зеленського"?

З 18 грудня кошти з "тисячі Зеленського" та "Нацкешбеку" можна витратити ще у 5 мережах магазинів та маркетплейсі:

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

"Сімі23";

MAUDAU.

Нагадаємо, що з 11 грудня гроші також витратити в таких супермаркетах:

"Сільпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?