Бизнес в большинстве не ожидает положительного эффекта от "тысячи Зеленского" – исследования

"Тысяча Зеленского" выплачивается украинцам как зимняя поддержка уже второй год, ее можно потратить на украинские товары или книги. Однако бизнес, несмотря на ожидания, не получит поддержки благодаря этой инициативе.

Какие ожидания бизнеса относительно "тысячи Зеленского"?

1 000 гривен зимой должны получить более 17 миллионов человек, пишет 24 Канал со ссылкой на ИЭД.

Дизайн этой программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые (3,3% положительных ожиданий), ни на микропредприятия (3,2%). Поэтому это не является инструментом поддержки этих сегментов,

– отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Для средних и крупных предприятий этот показатель составляет 19,5% и 18% соответственно.

Если анализировать отрасли, то положительного влияния больше всего ожидают:

полиграфическая отрасль;

пищевая промышленность;

сфера производства стройматериалов.

В каких магазинах можно использовать "тысячу Зеленского"?

С 18 декабря средства из "тысячи Зеленского" и "Нацкешбек" можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсе:

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

"Сими23";

MAUDAU.

Напомним, что с 11 декабря деньги также потратить в таких супермаркетах:

"Сильпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?