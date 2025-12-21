Бизнес в большинстве не ожидает положительного эффекта от "тысячи Зеленского" – исследования
- Большинство бизнесов не ожидает положительного эффекта от "тысячи Зеленского", поскольку программа не ориентирована на малые и микропредприятия.
- "Тысячу Зеленского" можно потратить в сетях магазинов как Auchan, SPAR, VARUS, а также в других супермаркетах, начиная с 18 декабря.
"Тысяча Зеленского" выплачивается украинцам как зимняя поддержка уже второй год, ее можно потратить на украинские товары или книги. Однако бизнес, несмотря на ожидания, не получит поддержки благодаря этой инициативе.
Какие ожидания бизнеса относительно "тысячи Зеленского"?
1 000 гривен зимой должны получить более 17 миллионов человек, пишет 24 Канал со ссылкой на ИЭД.
Дизайн этой программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые (3,3% положительных ожиданий), ни на микропредприятия (3,2%). Поэтому это не является инструментом поддержки этих сегментов,
– отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.
Для средних и крупных предприятий этот показатель составляет 19,5% и 18% соответственно.
Если анализировать отрасли, то положительного влияния больше всего ожидают:
- полиграфическая отрасль;
- пищевая промышленность;
- сфера производства стройматериалов.
В каких магазинах можно использовать "тысячу Зеленского"?
С 18 декабря средства из "тысячи Зеленского" и "Нацкешбек" можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсе:
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Torba;
- "Сими23";
- MAUDAU.
Напомним, что с 11 декабря деньги также потратить в таких супермаркетах:
- "Сильпо";
- "Фора";
- THRASH!ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?
Зимнюю "тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, почтовые и коммунальные услуги, печатную и пищевую продукцию, или на благотворительные взносы. Оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года.
Зимнюю тысячу разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.
"Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.