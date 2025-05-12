АТБ, Сільпо, Нова пошта: ТОП-10 компанії в Україні, які дають найбільше роботи

Попри війну, український бізнес продовжує адаптуватися, зростати та створювати нові робочі місця. Серед найбільших роботодавців – як державні гіганти, так і приватні компанії, які активно розширюють штати та будують нову економіку на руїнах старої.

Рейтинг топових роботодавців України

Хто сьогодні забезпечує українців роботою, як змінюються пріоритети ринку праці та які бренди ростуть найдинамічніше, розповідає 24 Канал з посиланням Опендатабот.

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Найбільшим роботодавцем країни вже четвертий рік поспіль залишається "Укрзалізниця" – 178,6 тисячі працівників, попри скорочення штату на 9 тисяч за минулий рік. Загалом із початку повномасштабної війни компанія втратила 54 тисячі робочих місць.

Друге місце — мережа АТБ-Маркет із 46 тисячами співробітників. Третє – Газорозподільні мережі України, які вперше увійшли до рейтингу й одразу посіли високу позицію, маючи майже 38 тисяч працівників.

До топ-10 також потрапили:

Укрпошта (31,7 тисячі)

Сільпо (31,3 тисячі.)

Нова пошта (27,5 тисячі)

Енергоатом (27,3 тисячі)

Ліси України (23,7 тисячі)

Укрнафта (18,9 тисячі)

Укргазвидобування (17,3 тисячі)

Чотири компанії скоротили штат, найпомітніше – "Укрзалізниця" та "Ліси України" (мінус 6 тисяч, або 20%). Натомість найбільше зростання показали Газорозподільні мережі України (+12,5%), Сільпо, АТБ, Нова пошта, Укрнафта та Укргазвидобування.

Компанії, які активно зростають

Серед компаній поза топ-10, але з активним зростанням, відзначилися: