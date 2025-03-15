Топ-10 успішних жінок світу: хто вони та як досягли успіху

Жінки займають провідні позиції у бізнесі, політиці, науці, мистецтві та технологіях. Їхній шлях до успіху нерідко був складним, але завдяки наполегливості, таланту та праці вони зуміли досягти світового визнання.

Жінки, які змінили світ

24 Канал розповідає про 20 жінок, які змінили світ. Кожна з цих жінок досягла успіху у своїй сфері завдяки наполегливості, знанням і сміливим рішенням. Вони не лише змінили своє життя, а й вплинули на весь світ, доводячи, що немає меж для амбіцій та можливостей.

Дивіться також Вони змінили правила гри – найвпливовіші люди, які стали відкриттям останніх років

1. Опра Вінфрі – медіамагнат та філантроп

Від бідного дитинства до створення власної імперії – Опра Вінфрі є однією з найвпливовіших жінок у світі медіа. Вона заснувала власний телеканал OWN, випускала журнал O, The Oprah Magazine, а також створила всесвітньо відоме ток-шоу, яке транслювалося понад 25 років. Крім того, вона активно займається благодійністю та освітою, інвестуючи в розвиток молоді.

2. Анджеліна Джолі – акторка, режисерка, гуманітарна активістка

Зірка Голлівуду, яка використовує свою популярність для допомоги нужденним. Як посол доброї волі ООН, вона відвідала понад 40 країн, допомагаючи біженцям і сприяючи захисту прав людини. Її внесок у гуманітарні ініціативи відзначений численними нагородами.

3. Мішель Обама – юристка, письменниця, колишня перша леді США

Будучи першою леді, вона реалізувала ініціативи, спрямовані на боротьбу з дитячим ожирінням, підтримку освіти та прав жінок. Її автобіографія "Becoming" стала бестселером, а її вплив на суспільство залишається потужним навіть після завершення президентського терміну її чоловіка.

4. Шеріл Сендберг – операційна директорка Meta (Facebook)

Вона одна з найуспішніших жінок у світі технологій. Авторка книги "Lean In" надихає жінок на кар’єрний ріст і гендерну рівність у бізнесі.

5. Крістіна Лагард – президентка Європейського центрального банку

Перша жінка, що очолила МВФ і нині керує фінансовою політикою ЄС. Вона є прикладом сильної лідерки у сфері глобальної економіки.

6. Мері Барра – генеральна директорка General Motors

Очолила одну з найбільших автомобільних компаній світу, зробивши ставку на інновації та електромобілі.

7. Джасінда Ардерн – колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії

Її стиль управління – людяність і відкритість. Вона ефективно реагувала на кризи, такі як пандемія COVID-19 та теракт у Крайстчерчі.

8. Сара Блейклі – засновниця Spanx

Вона створила компанію з виробництва жіночої білизни без зовнішніх інвесторів, зробивши Spanx всесвітньо відомим брендом.

9. Малала Юсуфзай – лауреатка Нобелівської премії миру

Після замаху талібів вона не припинила боротися за освіту для дівчат і заснувала фонд Malala Fund.

10. Аріанна Гаффінгтон – засновниця The Huffington Post

Відома журналістка та підприємиця, яка змінила формат онлайн-ЗМІ.