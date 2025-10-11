У вересні український ринок електромобілів встановив новий рекорд – за місяць в країні зареєстрували майже 9,2 тисяч транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 114% більше, ніж у вересні минулого року.

Це свідчить про зростання популярності електротранспорту серед українських водіїв, повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал.

Дивіться також Названо найпопулярніші гібридні авто вересня на українському ринку

Більшість нових реєстрацій припала на легкові автомобілі – 8967 одиниць. З них 2261 авто були новими, що на 160% більше, ніж у вересні 2024 року.

Решта – 6706 машин – це вживані електромобілі, ввезені з-за кордону, і їх кількість також зросла на 104%, – ідеться у повідомленні.

Електроавтобуси теж затребувані?

Сегмент комерційного електротранспорту також показав позитивну динаміку: із 223 зареєстрованих авто 46 були новими, тоді як торік таких було лише 13 із 132. Крім того, на дороги країни вийшли два нових електробуси, що свідчить про поступове оновлення громадського транспорту.

Які моделі авто найпопулярніші?

Серед нових електромобілів найбільш популярною моделлю став VOLKSWAGEN ID.UNYX – 432 реєстрації за місяць. На другому місці – BYD Song Plus із 276 авто, далі йдуть BYD Leopard 3 (150), HONDA eNS1 (143) та ZEEKR 7X (128).

Серед вживаних електромобілів лідером залишилася TESLA Model Y – 929 реєстрацій, далі йдуть:

TESLA Model 3 (738),

NISSAN Leaf (651),

KIA Niro (431),

RENAULT Zoe (311).

Зауважте. Такі результати вказують не лише на зростання попиту на електромобілі, а й поступову зміну транспортних пріоритетів українців на користь більш екологічних та економічних рішень. Ринок електромобілів в Україні продовжує активно розвиватися, і показники вересня це підтверджують.

Яка ситуація на ринку електромобілів?