На який термін хочуть продовжити пільги

Документ передбачає, що нульові ставки діятимуть щонайменше до завершення воєнного стану та ще рік після його скасування, передає 24 Канал.

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Автори ініціативи зауважили, що подовження пільг робитиме електротранспорт доступним для українців, сприятиме розвитку інфраструктури зарядних станцій, спонукатиме малий бізнес, та зниженню викидів.

Втрати бюджету через пільги

Водночас вартість цих пільг для бюджету вже обчислюється сотнями мільйонів доларів. Лише за 5 місяців 2025 року в Україну ввезли понад 40 тисяч електромобілів на суму приблизно 810 мільйонів доларів.

Важливо. Через податкові пільги державний бюджет недоотримав близько 260 мільйонів доларів. У 2024 році сума втрат становила приблизно 396 мільйонів доларів. Усього за півтора року – це близько 656 мільйонів доларів.

Критики законопроєкту також зауважують, що більшість власників електрокарів – це не малозабезпечені громадяни, а покупці преміальних авто, які користуються безплатною зарядкою вдома за субсидованим тарифом. При цьому електромобілі не сплачують акцизів, які йдуть на ремонт та будівництво доріг.