Будівельні гіганти України: доходи компаній значно зросли – хто заробив найбільше
- Сукупний дохід провідних будівельних компаній України у 2024 році досяг 49,49 мільярдів гривень, що на 41% більше в порівнянні з 2023 роком.
- Основну частку доходу (75%) формують компанії, що спеціалізуються на дорожньому будівництві, заробивши 36,9 мільярдів гривень.
У 2024 році сукупний дохід провідних будівельних компаній України, за даними Індексу Опендатабота-2025, сягнув 49,49 мільярдів гривень. Це на 41% більше, ніж у 2023-му.
Лідери ринку – незмінні
Прибуток компаній-лідерів також зріс у 1,6 разів – до 3,09 мільярдів гривень, ідеться у рейтингу Опендатабот, інформує 24 Канал. За даними аналітичної платформи, топ-3 будівельників залишаються незмінними третій рік поспіль.
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Основну частку доходу формують компанії, що спеціалізуються на дорожньому будівництві – 75% усіх надходжень, або 36,9 мільярдів гривень.
Ще чотири гравці працюють у сфері зведення житлових та нежитлових споруд, і лише одна компанія – у розвідувальному бурінні.
Топ-5 компаній
- "Автомагістраль-Південь" (Одеса) – абсолютний лідер з доходом 13,2 мільярди гривень (+60%) і рекордним прибутком у 1,36 мільярдів гривень.
- "Автострада" (Вінниця) – 10,8 мільярдів гривень доходу (+30%) і 74,6 мільйонів гривень прибутку.
- "Ростдорстрой" (Одеса) – 6,85 мільярдів гривень (+15%), але прибуток зменшився на 25%.
- "Онур Конструкціон Інтернешнл" (Львів) – 3,82 мільярди гривень (+30%) і прибуток 418 мільйонів гривень (утричі більше).
- "Ательє де Франс Київ" – новачок рейтингу, дохід зріс у 6,4 рази до 2,9 мільярдів гривень, прибуток – у 3 рази (44 мільйони гривень).
Лідери будівельного бізнесу в Україні / Інфографіка Опендатабот
Інші помітні учасники:
- "Феррострой" повернувся після річної перерви: 2,62 мільярди гривень доходу (+70%) і 298 мільйонів гривень прибутку (+160%).
- "Косул" знизив дохід на чверть, однак зберіг високий прибуток – 758,8 мільйонів гривень.
- "Київська енергетична будівельна компанія" – рекордне зростання прибутку у 8,8 рази, попри спад доходів.
- "Техно-буд-центр" і "Веста-І" – новачки Індексу. У "Вести-І" – зростання доходу в 4 рази, але збитки замість прибутку.