Українці масово переходять на електрокари: які моделі лідирують у липні
- Частка електрокарів в Україні у липні 2024 року зросла до 24,7%, з лідером продажів BYD Song Plus.
- Сегмент гібридних авто стабільний на рівні 21,2%, з Toyota RAV4 як лідером.
У липні українці помітно змінили свої автомобільні вподобання. Зокрема, частка нових машин із традиційними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) скоротилася до 54%, а ще рік тому вона сягала 63,1%.
Які автомобілі змінили тенденцію?
Головна тенденція місяця – майже чверть усіх нових авто стали електричними. Про це свідчать дані Асоціації автовиробників Укравтопром, інформує 24 Канал.
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Зауважте. Частка електрокарів підскочила з 15,3% у липні 2024 року до 24,7% цьогоріч. Найчастіше українці обирали BYD Song Plus – саме ця модель очолила електротоп продажів.
Чи актуальні гібриди?
Сегмент гібридних авто залишається стабільним, мова про 21,2% від усіх продажів. Беззаперечний лідер тут – Toyota RAV4, яка продовжує домінувати серед гібридів.
Бензин і дизель пішли на спад?
Попри те, що бензинові авто досі лідирують за обсягами продажів, їхня частка знизилася до 35,1% (торік — 37,6%). Найпопулярнішим бензиновим кросовером у липні став Hyundai Tucson.
Дизельні авто втратили ще більше, їхня частка зменшилася з 25,5% до 18,7%. Найбільше українці купували дизельний Renault Duster.
А що з ГБО?
Як і торік, автомобілі з газобалонним обладнанням не набирають обертів, їх частка становить менше 1%. Лідером тут також виявився Hyundai Tucson.