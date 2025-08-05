Какие автомобили изменили тенденцию?

Главная тенденция месяца – почти четверть всех новых авто стали электрическими. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей Укравтопром, информирует 24 Канал.

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Заметьте. Доля электрокаров подскочила с 15,3% в июле 2024 года до 24,7% в этом году. Чаще всего украинцы выбирали BYD Song Plus – именно эта модель возглавила электротоп продаж.

Актуальны ли гибриды?

Сегмент гибридных авто остается стабильным, речь о 21,2% от всех продаж. Безоговорочный лидер здесь – Toyota RAV4, которая продолжает доминировать среди гибридов.

Бензин и дизель пошли на спад?

Несмотря на то, что бензиновые авто до сих пор лидируют по объемам продаж, их доля снизилась до 35,1% (в прошлом году - 37,6%). Самым популярным бензиновым кроссовером в июле стал Hyundai Tucson.

Дизельные авто потеряли еще больше, их доля уменьшилась с 25,5% до 18,7%. Больше всего украинцы покупали дизельный Renault Duster.

А что с ГБО?

Как и в прошлом году, автомобили с газобаллонным оборудованием не набирают обороты, их доля составляет менее 1%. Лидером здесь также оказался Hyundai Tucson.