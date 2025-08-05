Які автомобілі змінили тенденцію?

Головна тенденція місяця – майже чверть усіх нових авто стали електричними. Про це свідчать дані Асоціації автовиробників Укравтопром, інформує 24 Канал.

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Зауважте. Частка електрокарів підскочила з 15,3% у липні 2024 року до 24,7% цьогоріч. Найчастіше українці обирали BYD Song Plus – саме ця модель очолила електротоп продажів.

Чи актуальні гібриди?

Сегмент гібридних авто залишається стабільним, мова про 21,2% від усіх продажів. Беззаперечний лідер тут – Toyota RAV4, яка продовжує домінувати серед гібридів.

Бензин і дизель пішли на спад?

Попри те, що бензинові авто досі лідирують за обсягами продажів, їхня частка знизилася до 35,1% (торік — 37,6%). Найпопулярнішим бензиновим кросовером у липні став Hyundai Tucson.

Дизельні авто втратили ще більше, їхня частка зменшилася з 25,5% до 18,7%. Найбільше українці купували дизельний Renault Duster.

А що з ГБО?

Як і торік, автомобілі з газобалонним обладнанням не набирають обертів, їх частка становить менше 1%. Лідером тут також виявився Hyundai Tucson.