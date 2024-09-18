Росія почала платити криптовалютою Китаю за військові товари

Росія поступово переводить торгівлю з Китаєм на криптовалюту. Першими кому дозволили розраховуватися цифровими активами стали виробники електроніки та кілька банків, пишуть російські ЗМІ.

Торгівля Москви з Китаєм

В першу чергу відбиралися компанії, які купували у Китаї товари подвійного призначення. Ці імпортери раніше мали великі труднощі з платежами до місцевих банків.

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Нагадаємо! Ці розрахунки будуть проводитися в експериментальному правовому режимі.

Такі поправки про розрахунки криптовалютою набули чинності з 1 вересня. Зміни дозволяють проводити біржові торги криптовалютою під наглядом центробанку.

Партнер консалтингової компанії Digital & Anologue Partners Юрій Брісов вважає, що ці спроби обійти санкції будуть швидко виявлені, тому що всі транзакції в блокчейні відкриті для перевірки.

Саме тому правовий режим має бути зорієнтований на товари, які не підпадають під секторальні санкції, і на роботу з країнами, які не вводили обмеження проти Росії.