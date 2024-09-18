Торговля Москвы с Китаем торговля с Китаем

В первую очередь отбирались компании, которые покупали в Китае товары двойного назначения. Эти импортеры ранее имели большие трудности с платежами в местные банки.

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Напомним! Эти расчеты будут проводиться в экспериментальном правовом режиме.

Такие поправки о расчетах криптовалютой вступили в силу с 1 сентября. Изменения позволяют проводить биржевые торги криптовалютой под надзором центробанка.

Партнер консалтинговой компании Digital & Anologue Partners Юрий Брисов считает, что эти попытки обойти санкции будут быстро выявлены, потому что все транзакции в блокчейне открыты для проверки.

Именно поэтому правовой режим должен быть сориентирован на товары, которые не подпадают под секторальные санкции, и на работу со странами, которые не вводили ограничения против России.