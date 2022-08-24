Буквально за дві секунди: ТОВ тепер можна автоматично зареєструвати у Дії

Мінцифри у День Незалежності 24 серпня запустило нову послугу у Дії. Тепер на порталі всього у декілька кліків можна безкоштовно й автоматично зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що послуга успішно пройшла бета-тест й нині відкрити бізнес через Дію можна буквально за 2 секунди. Він також пояснив, що раніше на порталі можна було зареєструвати ТОВ із держреєстратором, втім тепер його прибрали з процесу, аби зекономити час заявників.

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Що змінилося

Послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором Мінцифри запустило ще у жовтні 2020 року. Відтоді нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз з процесу прибирають держреєстратора – завдяки автоматичним послугам більше не потрібно чекати на рішення чиновника, а скористатися послугою можна де завгодно.

Якщо реєстрація ТОВ за участі державного реєстратора тривала близько 1 робочого дня, то автоматична реєстрація дозволяє відкрити товариство з обмеженою відповідальністю всього протягом однієї хвилини.

Як зареєструвати ТОВ у Дії

Зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія у кабінеті громадянина, створити електронний підпис.

Заповнити онлайн-форму на отримання послуги, обрати необхідні опції модельного статуту ТОВ або редакцію "за замовчуванням".

на отримання послуги, обрати необхідні опції модельного статуту ТОВ або редакцію "за замовчуванням". Система автоматично сформує й надішле на реєстрацію вашу заяву, статут, протокол зборів засновників або рішення одноособового засновника та документ про структуру власності.

При цьому, Ваш ТОВ буде автоматично зареєстровано, якщо:

усі засновники – винятково фізичні особи, громадяни України;

керівник та довірені особи не мають обмежень діяльності;

вказано УНЗР (унікальні номери запису у реєстрі) усіх бенефіціарних власників – їх можна знайти в ID-картці або біометричному паспорті;

назва ТОВ не містить слів, заборонених законодавством.

Після цього, якщо ваша заява відповідає цим умовам, ТОВ зареєструється автоматично. Повідомлення про успішну реєстрацію Ви отримаєте протягом 10 хвилин.

Якщо заява не відповідає бодай одній з умов, то реєстрація відбудеться за участі держреєстратора, протягом 1 робочого дня, у режимі онлайн.

До слова, відомості про обрану систему оподаткування будуть автоматично надіслані до податкової за місцем Вашої реєстрації. Після подання заяви на реєстрацію ТОВ її статус можна буде відстежувати у кабінеті громадянина. Щойно ТОВ зареєструють, запис про це з'явиться у ЄДР.