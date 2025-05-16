"Терпіли твої заводи в Китаї": Трамп висловив претензії гендиректору Apple

Президент США Дональд Трамп сказав генеральному директору Apple Тіму Куку, що не хоче, щоб компанія виробляла свою продукцію в Індії. Він наполягає, щоб Apple перенесла виробництво у США

Трамп заявив про проблеми з Тімом Куком

Схоже, американський лідер мав непросту розмову з Тімом Куком, інформує 24 Канал з посиланням на CNBC.

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У мене виникла невелика проблема з Тімом Куком. Я сказав йому: "Друже, я ставився до тебе дуже добре, але тепер я чую, що ти будуєшся по всій Індії. Я не хочу, щоб ти будувався в Індії,

– сказав Трамп.

Плани Apple

Apple планує збільшити виробництво в Індії з метою виготовляти там близько 25% усіх iPhone в найближчі роки. Зараз близько 90% цих смартфонів збираються в Китаї.

"Я сказав Тіму: "Тіме, дивись, ми ставилися до тебе дуже добре, терпіли всі заводи, які ти будував у Китаї усі ці роки, тепер ти маєш будувати для нас. Нас не цікавить, що ти будуєш в Індії, Індія може подбати про себе сама... Ми хочемо, щоб ти будував тут", – переповів свою розмову з гендиректором Apple Трамп.

При цьому Трамп сказав, що Apple буде "збільшувати" своє виробництво в США, хоча деталей не розкрив.

Довідково. Зараз Apple виробляє в США тільки ноутбуки Mac Pro (в Каліфорнії) і планує запустити виробництво серверів для штучного інтелекту Apple Intelligence в Техасі.