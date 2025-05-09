Mattel орієнтується на ринки інших країн

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent. Mattel, відома такими брендами як Barbie, Hot Wheels, Uno та American Girl.

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Нещодавно компанія повідомила про намір вже цього року перевести виготовлення 500 позицій з Китаю до Індії та низки інших країн. При цьому компанія не має наміру запускати виробництво безпосередньо у США, що власне і спровокувало таку жорстку реакцію Трампа.

Чому Mattel хоче перенести виробництво

Голова та генеральний директор Mattel Інон Крейц наголосив, що виробництво за межами США дозволяє створювати якісні й доступні іграшки для споживачів. У самих Штатах, за його словами, залишаються розробка, проєктування та бренд-менеджмент.

Зауважте. Наразі близько 20% іграшок Mattel, що імпортуються в США, виробляються у Китаї. Компанія має намір зменшити цю частку до 15% у 2026 році, а до 2027 року – до 10% або менше.

У Mattel також зазначають, що прагнуть зберегти цінову доступність продукції. Зокрема, 40-50% іграшок мають залишатися в ціновій категорії до 20 доларів. Однак через можливі мита деякі товари можуть подорожчати.

Водночас повернення виробництва до США – одна з ключових цілей Трампа. Аналітики припустили, що дії Mattel можуть свідчити про бажання домовитися.