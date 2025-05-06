Компанія намагається уникнути втрат

CNN з посиланням на компанію зазначає, що на початку року тарифи не вплинули на прибутки, та в майбутньому вони можуть обійтися у 270 мільйонів втрат, інформує 24 Канал.

Дивіться також Краще, ніж прогнозували: як європейські компанії пережили тиск тарифів

Щоб зменшити фінансовий тиск, Mattel планує не лише підвищити ціни на окремі іграшки, а й поступово перенести частину виробництва за межі Китаю.

За словами фіндиректора Ентоні ді Сільвестро, майже 80% іграшок на американському ринку виробляються в Китаї. Mattel вже почала змінювати ситуацію – у 2025 році компанія планує скоротити частку виробництва в Китаї до менше ніж 40%, а імпорт у США – до 15%. До 2027 року цей показник має впасти до менше ніж 10%.

Зауважте. Ціни ростуть помітно: лялька Barbie в купальнику у магазинах Target за один тиждень подорожчала на майже 43% — до 14,99 доларів.

Доступність іграшок

Водночас генеральний директор Mattel Інон Крейз закликав до повного скасування мит на іграшки у світі, вважаючи це найкращим способом зробити ігри доступнішими для дітей.

Через нестабільність у торгівлі компанія поки відмовилася від фінансового прогнозу на весь 2025 рік.