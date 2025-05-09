Mattel ориентируется на рынки других стран

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent. Mattel, известна такими брендами как Barbie, Hot Wheels, Uno и American Girl.

Смотрите также Убегают от пошлин Трампа: Shein и Temu наращивают обороты во Франции и Великобритании

Недавно компания сообщила о намерении уже в этом году перевести изготовление 500 позиций из Китая в Индию и ряд других стран. При этом компания не намерена запускать производство непосредственно в США, что собственно и спровоцировало такую жесткую реакцию Трампа.

Почему Mattel хочет перенести производство

Председатель и генеральный директор Mattel Инон Крейц отметил, что производство за пределами США позволяет создавать качественные и доступные игрушки для потребителей. В самих Штатах, по его словам, остаются разработка, проектирование и бренд-менеджмент.

Заметьте. Сейчас около 20% игрушек Mattel, импортируемых в США, производятся в Китае. Компания намерена уменьшить эту долю до 15% в 2026 году, а к 2027 году – до 10% или меньше.

В Mattel также отмечают, что стремятся сохранить ценовую доступность продукции. В частности, 40-50% игрушек должны оставаться в ценовой категории до 20 долларов. Однако из-за возможных пошлин некоторые товары могут подорожать.

В то же время возвращение производства в США – одна из ключевых целей Трампа. Аналитики предположили, что действия Mattel могут свидетельствовать о желании договориться.