Як повідомляє CNBC, відомий аналітик Крейг Моффетт заявив, що така ідея є нереалістичною, інформує 24 Канал.
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Він наголосив, що глобальна торгова війна має дві складові – вартість і продажі. Перенесення виробничих потужностей Apple до Індії, яке почали активно обговорювати, може допомогти знизити витрати, але не вирішить проблем із продажами, які можуть виявитися ще серйознішими.
Моффетт зазначив, що перенесення складання в Індію не усуне проблему тарифів, оскільки комплектуючі для iPhone як і раніше вироблятимуться в Китаї. Відтак, ланцюг постачань Apple залишиться прив'язаним до Китаю у найближчому майбутньому.
Наразі Китай залишається найбільшим виробником iPhone у світі, тоді як на Індію припадає лише близько 20% загальних поставок смартфонів Apple.
Голова ради директорів компанії Hon Hai Precision (материнської компанії Foxconn) Лю Янвей тоді спростував цю інформацію, заявивши, що якби показник справді був таким низьким, він би давно припинив роботу в Індії.