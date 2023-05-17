Бум на банкрутство компаній у США: експерти розповіли, чого чекати далі

У США фіксують один із найактивніших періодів банкрутства компаній з 2008 року. Цю тенденцію прокоментували експерти та розповіли, чого чекати далі.

За останні кілька днів, щонайменше, 7 досить потужних компаній повідомили про банкрутство. Серед скандальне видання Vice, яке потрапило під шквал критики через інтерв'ю з так званою російською уповноваженою з прав дитини. Йдеться про Марію Львову-Белову, на ім'я якої міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав орден на арешт через викрадення українських дітей.

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Що відбувається з компаніями у США

Загалом причина появи більшої кількості компаній, які починають процедуру банкрутства, досить проста та очевидна – підвищення базової ставки Федеральним резервом. Головна ціль американського центробанку – вгамування інфляції в країні.

Проте ця політика Федерального резерву виявила так звані слабкі руки на ринку. Йдеться про кредитну кризу, яка стрімко набирає обертів, а також шкодить компаніям, які мають значні боргові зобов'язання. Водночас для тих, хто прагне рефінансувати свої бізнеси, то вже запізно.

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Позиції експертів

За даними Moody, актуальний тренд на банкрутство лише набирає обертів. Очікують, що кількість дефолтів для компаній зі спекулятивними боргами зросте до 4,9% до березня 2024 року. На кінець першого кварталу 2023 року цей показник становив 2,9%. У довгостроковій перспективі цей індикатор може коливатися на рівні 4,1%.

Тоді як експерти S&P Global оцінюють ситуацію не набагато краще попередніх колег. Вони вважають, що кількість дефолтів компаній з низьким рейтингом досягне позначки на рівні 4% до кінця року. Що більше, ніж вдвічі більше за 1,7%, які зафіксували наприкінці 2022 року.

Також додають, що загалом жодний сектор не застрахований від схожих проблем. Особливо це стосується компаній, які активно збільшували свої боргові зобов'язання під час періоду низьких ставок.