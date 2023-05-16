Йдеться про заклад "The Anarchist", який називав себе антикапіталістичним та функціонував у Торонто понад рік. Проте вище згадана модель бізнесу не спрацювала, тож кав'ярня повідомила про закриття.

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Крах антикапіталістичного закладу у Торонто

Останній день роботи "The Anarchist" запланований на 30 травня 2023 року. Це рішення пояснили на офіційному сайті так званої "антикапіталістичної" кав'ярні. До головних причин краху бізнесу відносять відсутність таких елементів:

Спадкового багатства;

Стартового капіталу.

До теми! Канадський заклад пропонував своїм гостям розрахуватися лише за каву за принципом "плати, скільки можеш". Проте за інші напої та випічку потрібно було платити.

Відтак, за версію закладу, вони не змогли пережити спокійний зимовий сезон або розвивати бізнес, який міг би бути стійким у довгостроковій перспективі. Попри все власники кав'ярні називають існування свого бізнесу "величезним успіхом" та планують адаптувати отриманий досвід у нових проєктах. Крім того, вони розкритикували Канаду та багатіїв:

До біса багатих. До біса поліцію. До біса державу. До біса колоніальний табір смерті, який ми називаємо "Канада".

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