Речь идет об заклад "The Anarchist", называвший себя антикапиталистическим и функционировавший в Торонто более года. Однако вышеупомянутая модель бизнеса не сработала, так что кафе сообщило о закрытии.

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Крах антикапиталистического заведения в Торонто

Последний день работы "The Anarchist" запланирован на 30 мая 2023 года. Это решение объяснили на официальном сайте так называемого "антикапиталистического" кафе. К главным причинам краха бизнеса относят отсутствие следующих элементов:

Наследственного богатства;

Стартовый капитал.

К теме! Канадское заведение предлагало своим гостям рассчитаться только за кофе по принципу "платы, сколько можешь". Однако за другие напитки и выпечку нужно платить.

Следовательно, по версии заведения они не смогли пережить спокойный зимний сезон или развивать бизнес, который мог бы быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Несмотря на все владельцы кофейни, называют существование своего бизнеса "огромным успехом" и планируют адаптировать полученный опыт в новых проектах. Кроме того, они раскритиковали Канаду и богачей.

К чертям богатых. К черту полицию. К черту государство. К черту колониальный лагерь смерти, который мы называем "Канада".

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