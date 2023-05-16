Начать свой день с чашки кофе – это обязательный ритуал для миллионов людей по всему миру. Похоже, что цена наслаждения любимым напитком может изрядно вырасти.

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Почему дорожает робуста

На этой неделе зерна робусты достигли самого высокого пика цены за последние 12 лет. Обычно именно этот сорт используется для создания растворимого кофе, эспрессо и упакованного молотого кофе, который продается в супермаркетах.

В Германии цена растворимого кофе уже выросла на 20%. Не спасло ситуацию даже замедленная инфляция кофейных зерен. Эксперты ожидают, что глобальный дефицит рабусты вскоре достигнет нового уровня. Причина – плохой урожай крупнейших экспортеров этой продукции.

Вьетнам – крупнейший мировой производитель – собрал самый маленький урожай за последние четыре года. Бразилия, второй крупнейший производитель этого сорта, пострадала от засухи, и есть опасения, что производство в Индонезии может пострадать после ливней,

– сообщают они.

Как вырастет цена кофе в Украине

Владельцы кофеен не планируют резко повышать цены на кофе, чтобы не испугать клиентов. Впрочем, кофе постепенно дорожает уже длительное время, и эта тенденция прекратится не скоро.

Например, эспрессо и американо уже выросли в цене на 5 гривен, кофе с добавлением молока прибавил в стоимости 7 гривен. Цены будут расти и дальше, но продавцы будут делать все для того, чтобы это происходило плавно.

Предприниматели также рассказали, что, кроме плохих урожаев в Бразилии и Колумбии, на цену кофе влияет удорожание его доставки в Украину. Из-за войны морские пути закрыты, а автомобильная поставка стоит в разы дороже.